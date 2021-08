Le condizioni di Ibra e Kessiè

Il Milan, oltre che sul mercato, è impegnato a risolvere i problemi fisici di due tra i più importanti calciatori della rosa: Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessiè.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i recuperi di entrambi i calciatori procedono bene ma con ritmi diversi. Lo svedese è pronto a ricominciare il lavoro con la palla mentre l’ivoriano continuerà a migliorare il proprio stato di forma quotidianamente.

Il rientro è previsto per entrambi dopo la sosta, in modo da evitare la chiamata della nazionali, e quindi dovrebbero essere in campo a San Siro contro la Lazio.