L’ex allenatore di Adli: “Un genietto che voleva dormire allo stadio. Il Milan è l’occasione giusta”

Yacine Adli sembra sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il giovane francese è diventato ormai il principale obiettivo di Maldini per il centrocampo, e ormai tutto lascia pensare che a breve potrà vestire la maglia rossonera.

Proprio di Adli ha parlato anche il suo ex allenatore negli anni dell’infanzia, Moulay Chebab, ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“A 8 anni arrivava un’ora prima degli altri e si metteva a palleggiare. Giocava tutti i giorni a calcio. Al campo d’allenamento, a casa, per strada. Un giorno mi disse anche che voleva dormire allo stadio. Parliamo di un genietto, vede spazi che altri non vedono, e a scuola aveva la media dell’8. Andava bene in ogni materia. Ha studiato pianoforte al conservatorio. Dico sempre che questo l’ha aiutato anche nel pallone. In più oltre alle partite con l’US Villejuif vinceva tutte le gare di corsa“

Sul possibile futuro al Milan: “Per me è un numero 10, ha un’ottima visione di gioco e un gran dribbling. Il suo biglietto da visita. Se si mette in testa un obiettivo lo raggiunge. Il Milan sarebbe l’occasione giusta per crescere. Un bel colpo per Pioli, Yacine può far comodo a chiunque“