L’infortunio di Kessié cambia i piani del Milan: il rinforzo è in casa

L’infortunio di Kessié lo terrà lontano dai campi della Serie A per ancora qualche tempo, facendogli saltare almeno un mese di campionato. L’ivoriano è insostituibile ma per forza di cose il centrocampo dovrà essere rinforzato da un mediano di peso.

Tuttosport rivela che il Milan sta considerando l’idea di non girare in prestito Tommaso Pobega, che è stato richiesto da molte squadre. Il centrocampista sarebbe l’alter ego ideale di Kessié e non cambierebbe le strategie di mercato rossonere su Adli o Grillitsch.

Un rinforzo in mediana comunque arriverà ma l’azzurro è pronto a giocarsi le sue carte per trovare spazio nella rosa rossonera del futuro.