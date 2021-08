LIVE – I gironi di Champions League

Buonasera cari lettori di SpazioMilan.it, siamo in attesa dei sorteggi di Champions League che andranno in scena alle 18.00 in diretta da Istanbul. Seguiremo insieme la cerimonia che svelerà le avversarie del Milan nella fase a gironi.

Per prima cosa sono state svelate le date delle 6 partite di andate e ritorno del girone:

1° giornata: 14-15 settembre

2° giornata: 28-29 settembre

3° giornata: 19-20 ottobre

4° giornata: 2-3 novembre

5° giornata: 23-24 novembre

6° giornata: 7-8 dicembre