Pioli: “É il mio Milan più forte. Dovremo continuare ad avere la nostra mentalità”

Buon pomeriggio lettori di Spazio Milan, oggi seguiremo insieme a voi la conferenza stampa pre-partita di Stefano Pioli alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

SULLA SQUADRA- “Il nostro principio è quello di proporre un calcio offensivo ed intenso, questo richiede un grande spirito di squadra. É il mio MIlan più forte, ho trovato i giocatori più maturi, Tonali e Leao su tutti. Sarà un campionato equilibrato ma noi dobbiamo continuare ad avere la nostra solita mentalità.”

SU GIROUD- “Olivier è un grande professionista una persona di alto livello ed è un giocatore molto intelligente, che sa far giocare bene la squadra. Ha voglia di lavorare e di apprendere.”

SU TONALI- “Tonali ha delle qualità fisiche che pochi centrocampisti hanno. Deve continuare su questa strada ma sono sicuro che quest’anno dimostrerà tutto il suo talento.”

SU MAIGNAN E DONNARUMMA- “Maignan è un ragazzo diffidente, in senso positivo, perchè vuole sempre capire ogni cosa, ma è un portiere molto forte, ci aiuterà molto. Ho ringraziato tutti i giocatori che ci hanno permesso di arrivare in Champions, compreso Donnarumma.”

SULLA SAMPDORIA- “Abbiamo visto le precedenti partite della Samp, in amichevole e in Coppa Italia. É una squadra che ha molta qualità ma noi vogliamo cominciare bene e vincere la partita.”

SU IBRA- “Sta ancora recuperando. La settimana prossima comincerà a lavorare con la palla. Sarà ancora un punto di riferimento per noi ed è ancora molto motivato. Non vedo l’ora di riaverlo!”

SU CALHANOGLU ED IL SUO SOSTITUTO- “La società sta lavorando sul mercato. Se ci saranno delle opportunità ci faremo trovare pronti. Ma credo che la rosa abbia già le potenzialità per poter competere ad alti livelli. Facciamo questi discorsi dopo il 31 agosto, a mercato chiuso.”

SU KESSIÉ ED IL SUO RINNOVO- “Franck , tra Olimpiadi e matrimonio, ha avuto un’estate intensa ma è sempre molto motivato e ci sono i presupposti per il rinnovo.”

SUL CAMPIONATO- “Sarà un campionato molto equilibrato rispetto all’anno scorso. Chi ha vinto rimane la favorita. L’Inter anche se ha perso dei giocatori importanti li ha sostituiti con giocatori altrettanto validi e resta la favorita per vincere lo scudetto.”

SULLA FASCIA DA CAPITANO- “Il capitano è Romagnoli. Se non sarà a disposizione la prenderà qualcun altro. Abbiamo altri calciatori, come Calabria, che vengono da tanti anni di appartenenza ma è sempre imporante la squadra, che deve essere unita ed entusiasta, non chi ha la fascia la braccio.”

SUL FALLIMENTO DEL CHIEVO- “É un dispiacere enorme. Ho vissuto quella realtà e il fatto che un quartiere di una città arrivasse ad un risultato del genere era straordinario. Vedere che si è interrotto è stato un grande dispiacere. E’ stato un ambiente incredibile e dispiace che questo sogno sia finito.”