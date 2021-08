LIVE SM – Florenzi in conferenza: “Il Milan è la squadra che mi ha voluto di più”

Cari lettori di Spaziomilan.it siamo pronti per seguire insieme la conferenza stampa di presentazione di Alessandro Florenzi. Ecco le parole del nuovo giocatore del Milan:

Il Milan ha fatto la sua ultima partita in Champions League nel 2014. Tu da allora l’hai sempre giocata. Sembra quasi un incrocio perfetto:

“La Champions non può che essere l’obiettivo minimo per una squadra come il Milan. Dobbiamo tornare a giocarla con regolarità. Lo vogliono i tifosi, lo vuole la squadra e lo vuole la società”.

Hai trovato un club diverso rispetto a quelli che hai vissuto:

“Ho trovato un club preparato. Negli anni ho avuto la fortuna di lavorare per club molto preparati, e il Milan è sicuramente uno di questi”.

In questo sistema di gioco cosa puoi portare?:

“Abbiamo cominciato a parlarne stamattina con il mister. Ovviamente mi servirà del tempo per ambientarmi. Sono pronto a giocare ovunque, anche al posto di Maignan. Il Milan mi ha voluto perché sa che posso dare una mano alla causa rossonera. Posso assicurare che darò tutto per questa maglia. Giocherò dovunque, l’importante è aiutare la squadra a raggiungere gli obbiettivi. Lo stemma che si ha davanti è più importante del nome scritto dietro“.

C’erano altri club su di te?:

“Il Milan è stata la squadra che mi ha voluto di più. C’erano anche altre squadre che mi volevano”.

Rimpiangi di non essere rimasto a Parigi a giocare con Messi?:

“Il Psg ha fatto un dream team. Nel mio ruolo ha preso un giocatore molto forte”.

Hai una voglia di rivincita nei confronti di altre squadre?: