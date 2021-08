Locatelli sul Milan: “Resterà una pagina bellissima per me”

Durante la sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Juventus, Manuel Locatelli ha parlato anche dell’esperienza al Milan, ricordando il gol segnato proprio contro i bianconeri nell’ottobre del 2016: “Mia nonna, una delle più juventine, mi ha guardato e mi ha detto bravo per il gol, però poi mi ha ricordato che anche la punizione di Pjanic era regolare“

“Il Milan – continua il centrocampista – resterà sempre una pagina bellissima per me. Quel momento mi ha catapultato in una realtà in cui non ero pronto. Poi grazie al Sassuolo mi sono ripreso. C’erano aspettative molto alte, ma poi per fortuna grazie al Sassuolo mi sono ripreso“.