L’UEFA nel mirino della giustizia: arresti nella sede di Nyon

Come riportato questa mattina dal quotidiano svizzero Blick, un terremoto giudiziario si è abbattuto sull’UEFA prima dell’inizio dell’Europeo di calcio. Fonti svizzere parlano di diverse persone nel mirino della giustizia per corruzione. La procura del cantone di Vaud conferma l’esistenza di un’indagine penale che ha portato all’intervento della polizia presso la sede dell’UEFA. Ci sono stati arresti e altre persone, collaboratori UEFA, saranno ascoltate.

Le ragioni dell’intervento non sono state rese note. Secondo la redazione svizzera sarebbero state sottratte notevoli somme di denaro. Il tutto interesserebbe il dipartimento “Comunicazioni e tecnologie dell’informazione”. La UEFA ha tenuto secretata la vicenda per non compromettere l’immagine di un Europeo che era prossimo a partire. Laconico il comunicato dell’UEFA: “La UEFA ha collaborato immediatamente e pienamente con le autorità svizzere quando siamo stati contattati in merito. Tutte le altre domande dovrebbero essere rivolte alla procura di Vaud”.