Marchetti: “Ecco le ultime sulla trattativa tra Milan e Bordeaux per Adli”

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del mercato in entrata del Milan. Nello specifico l’esperto di mercato si è soffermato sulla trattativa tra i rossoneri e il Bordeaux per Yacine Adli. Ecco le sue parole.

“Il Milan dovrà completare la rosa a disposizione di Pioli sicuramente con un centrocampista. Per questo si sta lavorando per Adlli del Bordeaux da diverso tempo. C’è un accordo di massima con il giocatore, che potrebbe anche arrivare a breve. Il Milan sa quanto deve spendere per andare a prenderlo ma non sa quanto può spendere dopo aver completato anche gli altri obiettivi. Adli rimane sicuramente un obiettivo e potrebbe essere un’acquisizione a titolo definitivo“.

Poi continua:

“Il Milan però deve anche prendere un trequartista e anche un terzino destro, magari in prestito. Il trequartista ancora non è indentificabile. Vlasic è stato concretamente trattato, ma ce ne sono anche altri. Il Milan punta ai prestiti perché ha speso tanto in questa sessione di mercato, per il portiere, per il riscatto di Tomori e Tonali, ma sono spese sostenute per portare avanti il progetto che sta dando i suoi frutti”.