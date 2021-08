Marinozzi sul giocatore del Bordeaux: “Ha queste caratteristiche”

Andrea Marinozzi, giornalista di Sky Sport, ha parlato del possibile acquisto da parte del Milan Yacine Adli. Durante un intervento su Sky Sport 24, il collega si è sbilanciato sulla possibile posizione del talentino classe 2000 nel centrocampo rossonero: “A me piace di più quando gioca a centrocampo rispetto a quando fa il trequartista. Ha caratteristiche completamente diverse rispetto ad Ilicic. Adli è un giocatore da ultimo passaggio e, guardando il Milan nelle ultime amichevoli senza Calhanoglu, avrebbe bisogno di un ragazzo bravo nel mandare in porta in compagni: Adli ha questa qualità”.

