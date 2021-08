Martic (ag. Vlasic): “Nikola via dal CSKA Mosca? Ecco come stanno le cose”

Tonchi Martic, agente di Nikola Vlasic, si è esposto a LigaTV in merito al futuro del suo assistito, da mesi obiettivo di mercato dei rossoneri per il ruolo di trequartista:

“Ho offerto Vlašić a tutti i principali club italiani, compreso il Napoli. Qual è la probabilità che se ne vada dal CSKA Mosca? Difficile parlarne in questo momento“.

Dunque resta ancora in bilico, per il momento, il futuro del talento croato classe 1997 che potrebbe, a sorpresa, non lasciare il club russo in questa sessione di mercato. La dirigenza rossonera resta comunque vigile sul giocatore, il quale potrebbe arrivare anche in caso di arrivo di Yacine Adli.