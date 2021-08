Mercato in entrata, per un Messias che entra, c’è un Faivre che si allontana

Nella notte dell’ultimo giorno di mercato è arrivata la svolta legata al capitolo jolly offensivo con cui riempire la rosa: sarà Junior Messias il nuovo rinforzo rossonero.

L’accordo raggiunto tra Milan e Crotone nella notte pone fine a una querelle, che si è trascinata per tutta l’estate milanista. Ma non solo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, questo acquisto potrebbe segnare lo stop alle trattative reiterate per Romain Faivre. Il Brest, club proprietario del cartellino del giovane calciatore francese, non ha intenzione né di venire incontro alla proposta del diavolo, ferma sui 12 milioni di euro più bonus, né di accontentare il ragazzo. Malgrado il suo desiderio di cambiare aria dopo un sola stagione in Bretagna.