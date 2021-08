Tanti giocatori verso l’addio per monetizzare: il punto sul mercato in uscita

Il mercato in uscita dei rossoneri, come riporta la Gazzetta dello Sport, coinvolge molti giocatori; l’obiettivo è monetizzare.

Per farlo, sono tanti i nomi in ballo; Hauge è da considerare ormai un ex giocatore del Milan, manca soltanto l’ufficialità per il suo passaggio all’Eintracht.

Con l’obiettivo di monetizzare per poi reinvestire sul trequartista, sono in uscita anche Conti e Castillejo; il terzino ex Atalanta andrà in scadenza a giugno 2022, per questo i rossoneri vorrebbero cederlo in questa sessione per non perderlo a 0. Per quanto riguarda l’esterno spagnolo, si attende che arrivi l’offerta giusta che possa convincere sia club che giocatore.