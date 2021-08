Milan ancora su Bakayoko: in settimana possibile incontro con il Chelsea

Il Milan non molla Bakayoko e vorrebbe riportarlo in rossonero. Dopo l’ottima stagione insieme e una qualificazione in Champions sfiorata ormai tre anni fa con Gattuso, il francese spinge ancora per tornare a giocare sotto le guglie del Duomo.

I rossoneri sarebbero favorevoli ad un suo ritorno, per ampliare e rafforzare la rosa a disposizione di Pioli nell’anno del ritorno in Champions League: Maldini avrebbe voluto riportarlo a Milano già nella scorsa stagione, ma non si trovò l’accordo con il Chelsea e il giocatore finì al Napoli di Gattuso.

Adesso però le possibilità per un nuovo arrivo di Bakayoko al Milan sembrano più concrete: secondo quanto riportato da Tuttosport, settimana prossima potrebbe esserci un incontro tra i rossoneri e il Chelsea per stabilire la fattibilità dell’operazione.