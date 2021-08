Il Milan continua la sua ricerca per il trequartista. Tra i nomi più gettonati dell’estate rossonera, c’è quello di Isco. Secondo quanto riferisce ‘Fabrizio Romano‘, però, il fantasista del Real Madrid non sarebbe una priorità per i dirigenti di via Aldo Rossi.

Infatti, secondo il noto esperto di mercato, il club spagnolo avrebbe offerto il giocatore proprio ai rossoneri, che però non hanno voluto affondare il colpo. Per il momento, dunque, resta un profilo come gli altri, ma non è una priorità. Mancano venti giorni alla fine del mercato e il Milan sta valutando attentamente tutte le idee possibili, per regalare a Pioli il tassello decisivo e fondamentale per la sua filosofia di gioco.