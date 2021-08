Il Milan prova il colpo last minute per un esterno dal Napoli; Spalletti però, secondo il Corriere della Sera, lo ritiene incedibile.

Lo ha fatto capire anche in conferenza stampa: “Ounas rimane con noi“, ma il Milan non molla la presa. La dirigenza ha intenzione di provare sino all’ultimo per convincere il Napoli a lasciar partire l’esterno.

Non sarà facile, ma i rossoneri sono determinati e vorrebbero l’algerino a Milano.