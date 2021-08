Milan Forza 4: non accadeva da dieci anni!

Curiosa statistica rilasciata da Opta sul match di ieri sera tra Milan e Cagliari. I rossoneri hanno siglato 4 gol in 45′: Tonali, Leao e doppietta di Giroud per superare i sardi che avevano momentaneamente pareggiato con Deiola.

Opta dà una statistica significativa della forza dimostrata ieri da parte dei rossoneri; l’ultima volta in cui furono siglate 4 reti in 45′ risale al 2011. La partita in questione è Milan – Chievo, risalente al novembre 2011, terminata poi 4-0.

Ecco il tweet della statistica:

4 – Il Milan ha segnato quattro gol in un primo tempo di Serie A per la prima volta dal novembre 2011, contro il Chievo. Scintille.#SerieA #MilanCagliari pic.twitter.com/K0MzI8ggW2 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 29, 2021