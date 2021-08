Dopo lo 0-0 di Klagenfurt contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, il Milan questa sera alle ore 20.30 è chiamato all’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato.

Allo stadio Nereo Rocco di Trieste, i rossoneri dovranno vedersela contro il Panathinaikos.

I biglietti per la gara in questione saranno acquistabili online e in biglietteria.