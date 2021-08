Milan vicinissimo al talento del Parma: mancano solo gli ultimi dettagli

Milan e Parma sono vicine all’accordo per il trasferimento in rossonero del giovane talento, classe 2004. Ecco tutti i dettagli.

Si parla di Chaka Traoré, talento ivoriano, ala sinistra, che a 16 anni vanta già 3 presenze in Serie A. Ma è soprattutto con l’Under19 che si è fatto notare: 16 gare, 9 goal e 9 assist.

I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Parma e mancano solo dei dettagli per ultimare il tutto, come riporta calciomercato .com.

Un altro acquisto, anche se non ancora ufficiale, in linea con quanto fatto sinora sul mercato dal Milan, con un obiettivo ben preciso: creare un mix di giovani e giocatori esperti.