Alle 17 il Monaco è sceso in campo per la gara contro il Lens valida per la terza giornata del campionato francese.



Tra i giocatori a disposizione per mister Niko Kovac, allenatore del Monaco, non risulta esserci Pietro Pellegri.



L’attaccante classe 2001 è sempre più vicino al Milan, già domani potrebbero esservi le visite mediche a Milano.