Milan-Pellegri, domani può essere decisiva

Pietro Pellegri si avvicina sempre più al Milan. Dopo l’incontro del tardo pomeriggio tra l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, e la dirigenza rossonera, la trattativa sembra indirizzarsi verso la chiusura. A riportarlo è il giornalista Carlo Laudisa su Gazzetta.it.

Oggi si sono poste solide basi per il buon esito della trattativa. Pellegri con contratto in scadenza a giugno 2022, arriverebbe al Milan in prestito con diritto di riscatto. Il Monaco allungherebbe il contratto di un anno per poter permettere che l’operazione avvenga in questi termini. Secondo il giornalista Laudisa, l’operazione si potrebbe chiudere già nella giornata di domani.