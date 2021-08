Nainggolan sorprende sul suo futuro: la scelta riguarda anche le strategie del Milan

Radja Nainggolan è stato un fiero avversario del Milan come tanti altri negli ultimi anni. Il centrocampista ha calcato San Siro con le maglie di Cagliari, Roma e Inter ma non ha quasi mai lasciato il segno nella sua ultima avventura in nerazzurro: da qui la separazione definitiva che lo ha reso un parametro zero.

Gianluca Di Marzio ha reso noto che il centrocampista si è accordato con l’Anversa per la prossima stagione e quindi non tornerà in Sardegna nonostante il Cagliari abbia fatto di tutto per convincerlo a “restare” in rossoblu.

La sua scelta riguarda anche le strategie del Milan. Infatti è noto come gli isolani stiano da tempo pensando a Tommaso Pobega come alternativa al belga e l’affare definitivamente sfumato potrebbe farli piombare sul giocatore.