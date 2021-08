Nome a sorpresa per l’attacco: il punto

Nuovo nome per i rossoneri in attacco. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe puntato concretamente Junior Messias del Crotone. Il giocatore, classe 1991, è stato seguito da vicino dalla società di Via Aldo Rossi durante la scorsa stagione.

Infatti, nonostante la retrocessione dei calabresi, Messias ha collezionato ben 9 gol e 4 assist. Il Crotone lo valuta 10 mln di euro. Martedì le parti si aggiorneranno nuovamente per capire quali sono le reali possibilità di vedere il fantasista in rossonero.