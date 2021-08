Novara, c’è anche il Milan nella corsa al giovane terzino

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il Milan ha messo nel mirino il giovane Vittorio Pagani, terzino destro classe 2003 del Novara.

Il giocatore è reduce da un’annata in cui ha collezionato 18 presenze in stagione tra campionato e Coppa Italia, e l’esclusione del club piemontese dalla prossima Serie C potrebbe rappresentare uno stimolo importante per il suo trasferimento.

L’intenzione dei rossoneri sarebbe quella di approfittare della delicata situzione del Novara per acquistarlo a basso costo e girarlo in prestito per garantirgli continuità in campo.

Sebbene sia uno sproposito considerarlo oggi un’alternativa a Davide Calabria, il giovane terzino – su cui resta vigile anche il Genk – ha già dimostrato di essere un interessante asso nella manica in ottica futura, motivo per cui ha catturato pienamente l’attenzione di Maldini e Massara.