Novità per la Serie A: ufficiale il nuovo partner

Lega Serie A e Crypto.com piattaforma di criptovalute in più rapida crescita al mondo) hanno annunciato in giornata che quest’ultima diventerà il primo Innovation & Technology Partner del calcio italiano.

La partnership pluriennale integra Crypto.com in ogni momento di trasmissione in cui la tecnologia migliora la partita, come presenting partner del Virtual Assistant Referee (VAR) e della Goal Line Technology. Il Centro VAR della Lega Serie A a Lissone sarà anche co-branded Centro VAR Crypto.com.

Il comuncicato: “Siamo molto felici e onorati di questa importante partnership con Crypto.com, azienda leader nel settore delle criptovalute che ha scelto la Lega Serie A per sviluppare prodotti sempre più coinvolgenti per i tifosi del calcio italiano – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. – “Questo accordo pluriennale conferma la forza del nostro brand in tutto il mondo e attraverso questa partnership unica con Crypto.com scriveremo una nuova pagina di innovazione, portando i nostri fan più vicini alla partita attraverso la tecnologia. Nel corso dei prossimi mesi svilupperemo numerose iniziative commerciali e di marketing per ampliare la fan base e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati”.