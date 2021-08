Ostacolo Siviglia per un obiettivo in difesa: lo vuole Monchi

Seguito ormai da diversi mesi dalla dirigenza rossonera, Boubacar Kamara rischia di diventare sotanto un sogno di mercato per il Milan.

In questi giorni infatti, sembrerebbe essersi mosso sulle tracce del difensore francese anche il Siviglia di Monchi, vecchia conoscenza del calcio italiano, che vorrebbe sottrarlo alle grazie del Marsiglia già da questa estate.

Il club francese è quasi costretto a dover vendere il giovane talento in saldo quest’estate per non rischiare di perderlo a zero l’anno prossimo, e sia Milan che Siviglia vogliono sfruttare l’occasione.