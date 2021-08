Papà Vlašić: “Mio figlio ha espresso una volontà ben precisa”

Si aggiunge un nuovo capitolo alla telenovela Vlašić-Milan. Ma questa volta l’aggiornamento di questa vicenda non è dato né dalla società, né dal giocatore. Bensì da una fazione vicina a quest’ultimo.

Il papà del trequartista del CSKA Mosca ha espresso un concetto molto chiaro e, per farlo, si è servito del portale croato net.hr. Nikola vuole andare via e farà di tutto per esaudire il suo desiderio già in questa sessione di mercato. Queste le sue parole:

“Per quanto riguarda Nikola, lui vuole lasciare il CSKA, è il momento di andare via. Anche il club lo sa bene. Mio figlio è convinto della sua scelta, questo è quello che conta. Vedramo cosa succederà…“.