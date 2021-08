Per Ilicic al Milan l’indizio sembra essere decisivo

Passano i giorni, passano le ore e l’affare Ilicic in orbita Milan si arricchisce sempre di nuovi dettagli significativi. Domani l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo contro il West Ham a Londra per un match amichevole e tra i convocati non compare il nome di Josip Ilicic. Indizio che conferma l’essere ormai fuori dal progetto. Ma non è tutto.

Scongiurata l’ipotesi infortunio, non comunicata dalla società, è la stessa Atalanta che sul suo sito specifica : “Hateboer e Malinovskyi da lunedì riprenderanno ad allenarsi col gruppo”. L’assenza da questo breve comunicato del nome di Ilicic è conferma ulteriore che il fantasista sloveno è ormai prossimo alla cessione. A questo punto a Milan e Atalanta non resta che trovare il definitivo accordo sulla formula del trasferimento. Per Ilicic al Milan, mai come in queste ultime ore, sembra essere pronta la fumata bianca.