Piccinini e Ambrosini insieme in telecronaca: ecco quali partite commenteranno

Dopo l’addio a Sky inizia una nuova avventura per l’ex campione rossonero Massimo Ambrosini. Questa nuova avventura è targata Amazon che come ormai noto, entrerà a far parte del calcio pay a partire dalla prossima stagione trasmettendo 16 gare in esclusiva (le migliori del mercoledì sera) della Uefa Champions League.

Il ruolo dell’ex centrocampista del Milan sarà quello di spalla tecnica di Sandro Piccinini, anche lui entrato ufficialmente a far parte della famiglia del magnate Jeff Bezos.

“Sandro ha influenzato non solo ascoltatori ma anche generazione di calciatori, avevo 10 anni quando commentava su TeleCapodistria. Sarà un onore essergli vicino” – ha dichiarato Ambrosini.