Il quotidiano è sicuro: decisi i due acquisti preannunciati da Pioli!

Stefano Pioli a Dazn aveva preannunciato il probabile arrivo di altri due acquisti. Per TuttoSport i profili in questione sono loro: Faivre e Traoré.

Per Romain Faivre oggi potrebbe essere la giornata decisiva; non ha partecipato, per sua scelta, all’ultima sfida in Ligue 1 del dello Stade Brestois. Vuole solo il Milan e lo ha fatto capire chiaramente alla dirigenza del club francese; i rossoneri offrono 12 milioni + 3 di bonus, i francesi vorrebbero inserire una percentuale sulla rivendita; si può chiudere, per accontentare tutte le parti in causa.

Il secondo colpo, sempre secondo quanto sottolineato da TuttoSport, è Chaka Traoré: il suo arrivo dal Parma è ormai definito; il classe 2004 aveva esordito in Serie A nella scorsa stagione, giocando anche contro il Milan. Adesso sembra essere tutto pronto per il suo trasferimento in rossonero.