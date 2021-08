Pioli: “Dobbiamo migliorare ma sono soddisfatto. Gigio e Calhanoglu? Vi dico quello che penso”

Tante le domande rivolte da DAZN a mister Stefano Pioli. Ecco le sue risposte nel post partita di Sampdoria-Milan:

“La partita di stasera? Ci sono tante situazioni che possiamo migliorare. Abbiamo fatto una buona preparazione, e mi è piaciuta la prestazione della squadra. Ci sono state tante cose positive ma anche tante che possiamo migliorare.

Krunic? L’anno scorso tutti hanno giocato almeno 20 partite, quindi sono stati tutti preziosi. Sono contento di come Sandro e Rade abbiano giocato, questi ragazzi stanno crescendo. È importante per le prossime partite che continuino con questo spirito, sono tutti potenzialmente titolari.

Giroud? È un campione, per come gioca per la squadra. I campioni al Milan vanno di pari passo tra le qualità tecniche e quelle morali. Conoscono le dinamiche dello spogliatoio e danno un contributo prezioso.

Maignan e i lanci lunghi? La Samp veniva a prenderci in alto, quindi avere un portiere con un lancio così lungo e potente è un’arma che possiamo sfruttare. Dobbiamo essere imprevedibili. Credo che nel calcio moderno, soprattutto in Italia, è fondamentale cambiare, non si può avere sempre lo stesso canovaccio. Maignan è un portiere molto forte, si è integrato molto bene e mi piace la curiosità e la serietà con cui si è inserito.

Donnarumma e Calhanoglu? Noi non rimpiangiamo nessuno. Gigio e Hakan sono stati molto importanti, ma abbiamo voltato pagina.

Florenzi? Alessandro fa parte della categoria giocatori intelligenti: può fare il terzino e può giocare alto, può giocare anche in un centrocampo a 3. Ha tanta esperienza, ci aiuterà ad accrescere il nostro livello.

Perché ci sentiamo più forti? Per le esperienze che abbiamo fatto, perché abbiamo superato momenti delicati. Partendo da due anni fa, abbiamo fatto insieme il nostro percorso e siamo diventati forti. Questo non significa che vinceremo tutte le partite, ma saremo sempre competitivi.“