Pobega via: ecco dove, come e quando

La dirigenza rossonera, in questi ultimi nove lunghi giorni di mercato, ha il compito di cambiare faccia alla mediana tra acquisti e cessioni.

In tal senso, secondo Tuttosport, martedì potrebbe essere la giornata decisiva per la partenza – in prestito – di Tommaso Pobega al Torino.

Il giovane centrocampista classe 1999, potrebbe raggiungere i granata di Ivan Juric per fare esperienza e giocare con continuità.

Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha in programma l’incontro decisivo per il centrocampista una volta archiviata la prima giornata di campionato.

Le strade di Pobega e del Toro, quindi, sono destinate ad incontrarsi per farlo crescere il più possibile.