Presto sarà definito il futuro di Pobega

Tommaso Pobega sta vivendo la sua estate da milanista nell’incertezza se rimanere nella rosa di Stefano Pioli o andare a giocare in un’altra squadra. Le richieste non mancano in Serie A per il giovane centrocampista. Come scrive Tuttosport, sul centrocampista ex Spezia si sono mosse Sampdoria e Cagliari.

La posizione del Milan è molto chiara. Su Pobega non prende in considerazione cessioni a titolo definitivo ma solo prestiti. Al momento qualsiasi decisione è congelata perchè subordinata al nuovo acquisto in quel ruolo: Bakayoko. Se il francese tornerà a vestire la maglia rossonera allora Pobega potrebbe partire, in caso contrario la sua permanenza al Milan sarebbe certezza.