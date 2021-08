Rafael Leão è uno degli oggetti più misteriosi della storia recente del Milan. Ormai vestito di rossonero da un paio di stagioni, questi ha dimostrato il talento di cui è dotato solamente in poche circostanze. Il suo rendimento altalenante ne ha messo in discussione la sua permanenza a Milano, sponda milanista, ma questo non importa ai massimi esponenti dirigenziali del Diavolo.

Il portoghese costituirà il reparto offensivo della squadra di Pioli anche nel corso della prossima stagione. A rivelare quest’indiscrezione ci ha pensato Calciomercato.com.

La redazione ha rivelato come questa scelta sia una direttiva che pone in prima linea Paolo Maldini. Secondo il dt, dopo due anni di ambientamento, il momento della consacrazione è ormai prossimo. Per buona pace di Hauge, sacrificato sull’altare e vicino alla cessione all’Eintracht, perchè portatore di liquidi in grado di rimpolpare le casse del club di via Aldo Rossi 8.