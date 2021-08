Il Real Madrid blocca una cessione: si complica l’affare per il Milan

Nelle ultime settimane, si è parlato anche di Dani Ceballos per il Milan. Il centrocampista spagnolo è tornato al Real Madrid, e sta venendo valutato in ritiro dal neo tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti.

Se fino a poco tempo fa sembrava quasi certa una sua cessione – in prestito o a titolo definitivo –, ora qualcosa sembra essere cambiato. Stando a quanto riportato da As, infatti, l’infortunio di Toni Kroos ha cambiato le carte in tavola.

Cessione di fatto bloccata per Dani Ceballos, con l’affare che si complica irrimediabilmente per il Milan. Difficile che ci possano essere margini di riapertura nei prossimi giorni.