Retroscena clamoroso sul rinnovo di Ibra, ecco il motivo

Un clamoroso retroscena quello riportato dal giornale francese Le Parisien questa mattina, riguardante Zlatan Ibrahimovic. Prima di rinnovare il contratto col Milan per un’altra stagione, lo svedese ha sondato il terreno per capire se ci fossero i margini per tornare al Paris Saint-Germain.

Dietro a questo interesse c’è Mino Raiola, procuratore di Ibrahimovic, che ha sondato il terreno strizzando l’occhio alla dirigenza del PSG, che però si è mostrata contraria, in particolare Leonardo, che ha risposto di non essere interessato al ritorno dello svedese.

Solo dopo aver ricevuto il “no” dal DS parigino, è arrivato il rinnovo con il Milan.