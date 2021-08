Sfida col Napoli per il ritorno del centrocampista: sarebbe il rinforzo da Champions

Secondo il CdS, Milan e Napoli si stanno sfidando per riportare in Serie A il centrocampista: per i rossoneri sarebbe il colpo da Champions.

Infatti, il quotidiano è sicuro: “Serve un centrocampista di qualità elevata per la sfida europea“, e il nome giusto sembra essere quello di Bakayoko, per il quale è in atto una sfida con il Napoli per riportarlo in Serie A.

L’obiettivo della dirigenza rossonera è rinforzare la mediana: “È il rinforzo giusto per la Champions, competizione per la quale il Milan deve presentarsi con una mediana che sia competitiva“.

La sfida con i partenopei vede al momento i rossoneri davanti; Bakayoko gradirebbe il ritorno in rossonero, visto anche il poco spazio che sta trovando al Chelsea.