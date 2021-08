Rinnovi Milan, ad un passo il prolungamento di contratto per due giocatori

Si avvicina la fumata bianca per be due rinnovi in casa Milan. Si tratta di quelli di Simon Kjaer e Franck Kessié. Ormai la svolta, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è dietro l’angolo.

Per il danese, convocato per l’amichevole di stasera contro il Real Madrid, non sembra esserci più alcun dubbio. Si tratta solamente di decidere se il suo contratto verrà rinnovato di un solo anno o di due, traendo così vantaggio dal decreto crescita. Il tutto prevederà un piccolo aumento di stipendio: da 1,2 a 1,5 milioni di euro.

Più ardua è stata la trattativa per l’ivoriano ma la società sembra ormai decisa a venire incontro alle sue richieste, pari a 7 milioni a stagione, mettendo sul piatto 6 milioni che, grazie ai bonus, arriveranno alla cifra richiesta dal giocatore e dal suo entourage.