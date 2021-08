Rinnovo Kessié, c’è la fumata bianca: i dettagli

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Franck Kessié con il Milan. L’ivoriano ha avuto qualche giorno di riposo dopo le Olimpiadi e forse lunedì sarà a Milanello. Il centrocampista potrà prepararsi in appena due settimane, in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria, in programma lunedì 23 agosto a Marassi.

Tornando alla questione rinnovo, i rossoneri hanno raggiunto praticamente un accordo con Atangana (l’agente del calciatore). Ci sono pochi dettagli da discutere prima della firma. Dunque Kessié resterà in rossonero anche nelle prossime stagioni. Il suo rinnovo porterà benefici ad ogni settore del club di via Aldo Rossi, visto che il centrocampista si è dimostrato un elemento imprescindibile in campo e fuori.

Il Milan vuole assolutamente blindarlo e l’intesa definitiva dovrebbe essere trovata a circa 6 milioni di euro netti annui, bonus compresi. Una maxi retribuzione che dimostra al mediano ivoriano quanto sia rilevante per la società.