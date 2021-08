Rinnovo Kessié, fumata bianca in arrivo: i dettagli

Continua a tenere banco in casa Milan il tema legato al rinnovo di Franck Kessié. L’ivoriano, che ha il contratto in scadenza nel 2022, ha già manifestato la volontà di restare rossonero, ma al momento non è ancora arrivata la firma per il prolungamento.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, l’intesa di massima tra le parti è stata già trovata. Ora che il giocatore è tornato a Milano dopo le Olimpiadi, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per la fumata bianca.

Il numero 79 rossonero riceverà un sostanzioso aumento dell’ingaggio, che lo porterà a percepire 6 milioni a stagione più bonus, che gli consentiranno di arrivare a 7 milioni.