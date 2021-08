Rinnovo Romagnoli: la storia si ripete

Alessio Romagnoli non è più uno dei titolari del Milan. Kjaer e Tomori hanno superato nelle gerarchie di pioli il capitano del Milan. Ecco perché il suo futuro non è poi così scontato.

Secondo Tuttomercatoweb, il Milan rischia di percorrere quel rischio intrapreso con Donnarumma e Chalanoglu. Il contratto di Romagnoli scade nel 2022 e per ora la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. In questo modo la squadra di Pioli rischierà di perdere un altro giocatore a 0.