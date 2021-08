Sacchi: “Pioli ha messo il gioco al centro del progetto, ma il Milan deve capire una cosa”

Arrigo Sacchi, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha speso parole importanti per il Milan e soprattutto per il lavoro di Stefano Pioli.

“Il Milan è un collettivo: aggredisce, fa pressing e ha coraggio. Pioli ha messo il gioco al centro del progetto e si vede: contro il Cagliari ha dominato senza Donnarumma e Calhanoglu che sono andati via e senza Ibrahimovic, Kessie e Bennacer.”

L’ex allenatore rossonero ha infine aggiunto:

“C’è un’idea e tutti lavorano per metterla in pratica. Ora, il Milan deve fare attenzione: i giocatori non devono sentirsi arrivati, non devono accontentarsi.”