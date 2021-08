Saelemaekers: “La squadra è più forte dell’anno scorso. Ecco cosa penso di Giroud e Maignan”

Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV. L’esterno rossonero ha parlato del pre campionato, della Champions ma anche dei nuovi arrivati Giroud e Maignan:

“Arrivare in Champions è stata una sensazione incredibile per me, anche perché sarà la mia prima volta in Champions. Abbiamo lavorato tanto per qualificarci e spero che potremo dimostrare che siamo una squadra forte e che possiamo fare grandi cose. È bene avere vacanze e riposarci, ma è ancora più importante allenarci anche durante le vacanze, come ho fatto io, e avere sempre una parte del Milan nella testa. Quando sono tornato qua a Milanello, Pioli ha detto al gruppo come dobbiamo giocare, che mentalità avere e stiamo provando a farlo già durante le amichevoli. Piano piano cresceremo e saremo pronti per il campionato“.

Sulla squadra: “Abbiamo un gruppo ancora più forte dell’anno scorso perché abbiamo aggiunto giocatori forti come Giroud, Maignan, Ballo-Tourè e altri. Penso che siamo più forti rispetto alla scorsa stagione e dobbiamo dimostrare ancora di più perché anche le altre squadre sono più forti. Bisogna lavorare tanto anche durante le amichevoli“

Su Maignan e Giroud: “Maignan ha già imparato tante parole in italiano per aiutare la squadra: è sulla buona strada per fare bene e siamo contenti che sia con noi. Giroud ha vinto tanto, è un grande ragazzo. La cosa che è impressionante è che fuori dal campo sia tranquillo, normale, umile: è un ragazzo come me. È un esempio e ha esperienza incredibile, così come Zlatan“.