Saelemaekers: “Per il talento che ha, può vincere il pallone d’oro. Ibra? Impressionante”

Quest’oggi Alexis Saelemaekers è stato intervistato da Eleven Sport Belgio. Domande riguardanti il suo vissuto nello spogliatoio e nell’ambiente Milan. In questa intervista Saelemaekers ha parole importanti per un suo compagno di squadra: “Il calciatore con più talento è Rafael Leao. Gli ho già detto più volte che, se vuole, può vincere il pallone d’oro”.

Chi è il compagno più divertente?

“Theo Hernandez è uno che fa ridere molto. È un piccolo comico”.

Chi è quello che si allena più duramente?

“Zlatan Ibrahimovic, senza ombra di dubbio. È impressionante. Non importa se in campo o in palestra, dà sempre il cento per cento. Anche Theo è uno che ci dà dentro parecchio”.

Chi ascolta la musica peggiore?

“Credo che la musica peggiore sia quella di Rebic. Ascolta canzoni croate che non rientrano nei miei gusti”.

Chi si veste meglio?

“A parte me, ovviamente, direi che Leao è uno che si veste bene”.

Chi è il tuo miglior amico?

“Ne ho tanti, ma se devo fare dei nomi direi Theo Hernandez e Olivier Giroud”.