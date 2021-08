Saelemaekers: “Siamo contenti del ritorno dei tifosi, vogliamo vincere per loro”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Cagliari, Alexis Saelemaekers ha parlato delle sue impressioni per la prima partita in casa con i tifosi dopo tanto tempo:

“In questo debutto a San Siro, con l’atmosfera che c’è la squadra è molto concentrata, vogliamo fare una grande partita. Nell’ultima partita in casa contro il Cagliari abbiamo capito che è una squadra con molti giocatori forti, ma dobbiamo dimostrare chi siamo per vincere. Con i tifosi abbiamo più pressione positiva, siamo molto contenti, vogliamo vincere per loro“