Scelto il futuro di Pobega, per il centrocampista ci sono due opzioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore ci sarebbe stato un interessamento della Sampdoria per Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 del Milan.

I rossoneri sono disposti a far partire il centrocampista solo in prestito, con la dirigenza non vuole perdere il controllo sul cartellino.

Da sottolineare che Maldini&Co acconsentirebbero alla cessione solo se dovesse arrivare un altro rinforzo per la mediana, come ad esempio Bakayoko.