Il Milan cerca di regalare a Pioli un rinforzo per la trequarti. A pochi giorni dalla fine del mercato i rossoneri accelerano per l’acquisto di Romain Faivre dal Brest che ha anche abbassato le richieste per il cartellino del calciatore.

Tra la domanda e l’offerta ballano ancora circa 2.5 milioni. Nel caso in cui Faivre, obiettivo principale dei rossoneri, non dovesse sbarcare a Milano il Diavolo è pronto a virare su Messias del Crotone.