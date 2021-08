Mancano solo le firme: sfuma un obiettivo rossonero

Mancano solo le firme e l’ufficialità per il trasferimento: l’obiettivo per il centrocampo rossonero è ormai svanito.

Si tratta di Marcel Sabitzer, accosta più volte ai rossoneri come rinforzo per il centrocampo; l’austriaco era in uscita dal Lipsia e il Milan aveva sondato il suo profilo. Tuttavia, come riportano Fabrizio Romano e Bild, Sabitzer sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Visite programmate, poi firme e ufficialità: nulla da fare per il trasferimento al Milan di Sabitzer.