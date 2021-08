Uno dei tanti nomi finiti sulla lista di Maldini e Massara verrà depennato. Si tratta infatti di Mohamed Daramy, centrocampista del Copenaghen, accostato nelle scorse settimane al Milan. Secondo quanto riferisce Sportitalia, il giocatore si accaserà all’Ajax.

In ogni caso, i rossoneri valutano altri profili. Il nome di Daramy non era di certo in pole position. Si attendono ulteriori sviluppi sul mercato rossonero nelle prossime ore.