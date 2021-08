Si inserisce un’italiana per Castillejo

Resta ancora in uscita il nome di Samu Castillejo. L’esterno negli ultimi giorni sembrava ormai un sicuro partente ma le trattative non sono mai riuscite ad andare in porto. Stando a quanto riporta Di Marzio su twitter però nelle ultime ore si sarebbe inserita una squadra della Serie A.

L’interesse, secondo il noto giornalista, si sarebbe manifestato da parte dello Spezia di Thiago Motta. La squadra ligure avrebbe infatti richiesto il calciatore classe 1995 ai rossoneri, si attende una risposta dello spagnolo.